Ilmenau (dpa/th) - Ein abbiegendes Auto ist in Ilmenau (Ilm-Kreis) mit einem Sattelschlepper zusammengestoßen, niemand wurde verletzt. Der Wagen bog am frühen Morgen von einer Nebenstraße am Ortsausgang nach links in die Landstraße nach Bücheloh ab, wie die Thüringer Landeseinsatzzentrale mitteilte. Dabei stieß es mit dem Lastwagen im Gegenverkehr zusammen.



Das Trümmerfeld erstreckte sich den Angaben zufolge über mehrere hundert Meter. Beide Fahrzeuge waren demnach schwer beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Die Landstraße blieb wegen der Aufräumarbeiten drei Stunden lang gesperrt.