Verkehr: Schwerer Auffahrunfall bei Mäharbeiten an der Autobahn

Wörth an der Donau (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall an der Autobahn 3 im Landkreis Regensburg ist ein 30 Jahre alter Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fanden am Morgen am rechten Fahrbahnrand in der Nähe von Wörth an der Donau Mäharbeiten statt. Deswegen stand ein Sicherungsfahrzeug samt Anhänger auf dem Standstreifen. Aus ungeklärter Ursache sei der Fahrer eines Lastwagens nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf das Sicherungsgespann aufgefahren, hieß es. Dieses prallte auf ein weiteres Fahrzeug.