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  4. Schwerer Auffahrunfall bei Mäharbeiten an der Autobahn

Verkehr Schwerer Auffahrunfall bei Mäharbeiten an der Autobahn

An der Autobahn 3 in der Oberpfalz finden Mäharbeiten statt, als ein Lastwagenfahrer auf ein Sicherungsfahrzeug auffährt. Der Mann wird schwer verletzt.

Verkehr: Schwerer Auffahrunfall bei Mäharbeiten an der Autobahn
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Bei einem Auffahrunfall erlitt ein Lastwagenfahrer schwere Verletzungen. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Wörth an der Donau (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall an der Autobahn 3 im Landkreis Regensburg ist ein 30 Jahre alter Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fanden am Morgen am rechten Fahrbahnrand in der Nähe von Wörth an der Donau Mäharbeiten statt. Deswegen stand ein Sicherungsfahrzeug samt Anhänger auf dem Standstreifen. Aus ungeklärter Ursache sei der Fahrer eines Lastwagens nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf das Sicherungsgespann aufgefahren, hieß es. Dieses prallte auf ein weiteres Fahrzeug.

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Der Lastwagenfahrer sei in eine Klinik geflogen worden, weitere Verletzte habe es nicht gegeben. An den Fahrzeugen sei ein Gesamtschaden von rund 290.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Die Autobahn war im Unfallbereich für rund dreieinhalb Stunden gesperrt.