Verkehr: Schütz fordert Änderungen bei Lkw-Fahrverboten

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Verkehrsminister Steffen Schütz (BSW) spricht sich für eine Änderung bei Lkw-Fahrverboten an regional begrenzten Feiertagen aus. Die aktuelle Regelung führe regelmäßig dazu, dass geschäftsmäßige Fahrten unterbrochen werden müssen, wenn in einem Land ein entsprechender Feiertag begangen wird. Das sei "nicht mehr zeitgemäß" und verursache "einen erheblichen Mehraufwand bei der Planung und Durchführung von Gütertransporten", sagte der BSW-Politiker. Außerdem führe es dazu, dass Fernfahrer und Fernfahrerinnen auf oftmals überfüllten Rastanlagen der Autobahnen übernachten müssten, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.