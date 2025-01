Passau (dpa/lby) - Ein Autofahrer soll in Passau mit seinen Wagen einen Schülerlotsen zur Seite gestoßen und dabei leicht verletzt haben. Das teilte die Polizei mit. Die beiden Männer sollen am Freitagmorgen in eine Diskussion geraten sein, weil der bislang unbekannte Autofahrer das Durchfahrtsverbot zu einem Förderzentrum in Passau ignoriert haben soll. Der 58-jährige Lotse hatte das Durchfahrtsverbot laut Polizei bewacht. Nachdem er nicht weichen wollte, habe der Fahrer ihn mit seinem Wagen zur Seite geschoben. Bei dem Anstoß wurde er leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.