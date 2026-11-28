Bei den Bürgeranfragen im Schmalkalder Stadtrat ging es einmal mehr um Straßenverkehr und Sicherheit. Jürgen Klaedtke wollte wissen, wann es denn nun endlich mal eine Lösung für Fußgänger im Bereich Stiller Tor gibt. Das Überqueren sei auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens gefährlich. Hinzu kämen genug Fahrer, die hier mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs seien und so zusätzlich für Risiko sorgten. „Alle, die zum Einkaufszentrum oder zur Apotheke wollen, müssen hier über die Straße“, so Klaedtke. In Gegenrichtung kämen zudem viele Leute hier entlang, die im Sommer zum Freibad unterwegs seien. Auch die Hochschule liegt in entsprechender Richtung.