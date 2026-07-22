Verkehr Saaletalbrücke bald für Verkehr frei

Die Brücke verbindet Bad Kösen im Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) und Großheringen im Weimarer Land (Thüringen). Mit einer Länge von 1.226 Metern und einer Höhe von bis zu 60 Metern ist sie nach Angaben des Ministeriums die bislang höchste und eine der längsten Straßenbrücken in Sachsen-Anhalt. Das Bauwerk führt über insgesamt 15 Felder und wird von 14 Pfeilern getragen.