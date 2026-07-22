Verkehr Saaletalbrücke bald für Verkehr frei

Bad Kösen (dpa/sa) - Viele Millionen Euro teuer und so hoch wie keine andere: Nach Jahren des Baus soll die Saaletalbrücke bei Bad Kösen Ende dieses Jahres für den Verkehr freigegeben werden.
Viele Millionen Euro hat der Bau der Brücke gekostet. Sie führt über die Ländergrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wann die ersten Autos darüber rollen sollen.
Bad Kösen (dpa/sa) - Viele Millionen Euro teuer und so hoch wie keine andere: Nach Jahren des Baus soll die Saaletalbrücke bei Bad Kösen Ende dieses Jahres für den Verkehr freigegeben werden.
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Seit März 2022 seien unter anderem Pfeiler gesetzt, der Überbau verbunden und die Fahrbahn sowie Windschutzwände gebaut worden, teilte ein Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt mit. Insgesamt sollen sich die Kosten für das Bauwerk auf etwa 72 Millionen Euro belaufen.
Die Brücke verbindet Bad Kösen im Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) und Großheringen im Weimarer Land (Thüringen). Mit einer Länge von 1.226 Metern und einer Höhe von bis zu 60 Metern ist sie nach Angaben des Ministeriums die bislang höchste und eine der längsten Straßenbrücken in Sachsen-Anhalt. Das Bauwerk führt über insgesamt 15 Felder und wird von 14 Pfeilern getragen.
Mit dem Bau der Brücke wurde schon im März 2022 begonnen. Die Überbauten der beiden Doppelpfeiler neben der Saale wurden frei vorgebaut und anschließend per sogenannter Hybridkopplung mit den eingeschobenen Überbauteilen verbunden. Später wurde dann der Fahrbahnbelag aufgebracht, außerdem auch sogenannte Fledermaus-Überflughilfen und Windschutzwände angebracht.