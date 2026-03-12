München (dpa/lby) - Wegen einer fehlender Rettungsgasse hat sich nach einem Unfall im Münchner Tunnel Allach auf der Autobahn 99 ein massiver Rückstau gebildet. Ein Sprecher der Polizei sprach von rund 20 Kilometern Stau, die am Mittwochnachmittag entstanden seien. Die Polizei, die Autobahnmeisterei und der verständigte Abschleppdienst hätten wegen der fehlenden Rettungsgasse massive Probleme gehabt, zu dem Tunnel zu gelangen, teilte die Polizei mit. In diesem habe ein Sattelzug mit einer defekten Bremsanlage eine Fahrspur im Tunnel blockiert.