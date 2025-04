Verkehr: Reisen: Osterverkehr füllt die Straßen und Flughäfen

Der ADAC erwartet insbesondere am Freitag ein deutlich gesteigertes Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen, weil viele Familien bereits am letzten Schultag aufbrechen. Auch der Gründonnerstag am 17. April sei erfahrungsgemäß ein Tag mit viel Verkehr, heißt es. Neben Bayern starten laut ADAC sieben weitere Bundesländer am Wochenende in die Osterferien, auch in Österreich, der Schweiz und Belgien sind parallel Ferien.