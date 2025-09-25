München (dpa/lby) - Wer in den nächsten Tagen rund um München Zug fährt, könnte eine bekannte Stimme aus Kindheitstagen hören: Der Pumuckl macht jetzt Zugdurchsagen. Es handle sich um eine zeitlich begrenzte, kostenlose Kooperation zwischen der Deutschen Bahn und der Film- und Fernsehproduktionsfirma Constantin Film, teilte eine Sprecherin der Bahn mit. Ende Oktober kommt ein neuer Film über den Kobold mit dem roten Haar in die Kinos.
Verkehr Pumuckl macht Durchsagen im Zug
dpa 25.09.2025 - 16:41 Uhr