Verkehr: Pumuckl macht Durchsagen im Zug

München (dpa/lby) - Wer in den nächsten Tagen rund um München Zug fährt, könnte eine bekannte Stimme aus Kindheitstagen hören: Der Pumuckl macht jetzt Zugdurchsagen. Es handle sich um eine zeitlich begrenzte, kostenlose Kooperation zwischen der Deutschen Bahn und der Film- und Fernsehproduktionsfirma Constantin Film, teilte eine Sprecherin der Bahn mit. Ende Oktober kommt ein neuer Film über den Kobold mit dem roten Haar in die Kinos.