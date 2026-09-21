Verkehr: Projekt zum autonomen Fahren wird aus Leipzig koordiniert

In einem ersten Schritt sollen die Komponenten und Schnittstellen in einem virtuellen Labor entwickelt und getestet werden, hieß es weiter. Anschließend würden die Ergebnisse schrittweise unter realen Bedingungen weiterentwickelt und erprobt. Fünf Testfelder entstehen dafür: in Leipzig, in der Region Hannover, in der Region München, in Ludwigslust-Parchim und im Rhein-Main-Gebiet. Die Testfelder sollen die unterschiedlichen Anforderungen des öffentlichen Verkehrs abbilden.