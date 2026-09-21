Verkehr: Projekt zum autonomen Fahren wird aus Leipzig koordiniert

Leipzig - Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) koordinieren ein bundesweites Projekt für autonomes Fahren im öffentlichen Nahverkehr. An dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt mit dem Titel MILA.mobility arbeiten 30 Partner aus Verkehrsunternehmen, Industrie, Wissenschaft und Verbänden zusammen, hieß es in einer Mitteilung. Ziel sei die Entwicklung einer offenen, herstellerneutralen Plattform, um autonome Fahrzeuge verschiedener Hersteller in bestehende Betriebs- und Leitstellensysteme zu ermöglichen.