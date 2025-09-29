Verkehr: Polizei zu Unfall: Automatischer Notruf war Lebensretter

Gilching (dpa/lby) - Ein automatisiertes Notrufsystem hat einer Frau bei einem Autobahnunfall im Landkreis Starnberg laut Polizei vermutlich das Leben gerettet. Das sogenannte eCall-System" wähle bei schweren Unfällen die Notrufnummer und übermittele den Standort des Fahrzeuges, erläuterten die Beamten. Kurz nach dem automatisierten Notruf am Sonntagabend fanden Polizisten den Unfallwagen an der A96 bei Gilching auf dem Dach liegend.