Wie schätzt die Polizei die Lage ein?

Auch in diesem Jahr gingen Kommunen bereits vor dem Karfreitag gegen die Autotuning-Szene vor. In der baden-württembergischen Stadt Singen seien an den Ostertagen Treffen der Autotuning-Szene im gesamten Stadtgebiet verboten, heißt es in einer Allgemeinverfügung. In Sachsen-Anhalt ist für solche Treffen unter anderem der Harz beliebt. In Blankenburg wurden laut Innenministerium im Vorjahr rund 1.100 Menschen und 850 Autos gezählt.