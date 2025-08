Berlin - Die Polizei nimmt zum Wochenbeginn verstärkt Raser auf den Straßen ins Visier. Mehrere Bundesländer beteiligen sich an der Aktion, bei der die Geschwindigkeit überprüft wird. So kündigten zum Beispiel die Polizeien in Brandenburg, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt Kontrollen an. Anders als beim sogenannten Blitz-Marathon im Frühjahr dürften diesmal laut ADAC jedoch weniger Bundesländer mitmachen.