Verkehr: Polizei stoppt Mann mit Fahrrad auf der Autobahn

Die Beamten stoppten den Mann und beförderten ihn samt seinem Fahrrad unmittelbar mit dem Polizeiauto von der Autobahn, wie ein Sprecher der Polizeidirektion sagte. Für den Einsatz werde der Mann nun eine Rechnung erhalten, so der Sprecher weiter. Eine Strafe in Höhe von zehn Euro zahlte der Mann noch an Ort und Stelle. Verstoßen habe er gegen §18 der Straßenverkehrsordnung, erklärte der Polizeisprecher. Demnach sei die Nutzung der Autobahn mit einem nicht motorisierten Fahrzeug strengstens verboten.