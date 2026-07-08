Kodersdorf (dpa/sn) - Eine Abkürzung mit dem Fahrrad über die Autobahn A4 ist für einen 43-Jährigen mit einer teuren Fahrt im Polizeiauto geendet. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, war der Brasilianer sich offenbar nicht bewusst, dass das Radfahren auf der Autobahn in Deutschland nicht erlaubt ist und dass er sich in erhebliche Gefahr begeben hatte, als er am Dienstag auf dem Standstreifen der Autobahn zwischen Kodersdorf und Görlitz unterwegs war.
Verkehr Polizei stoppt Mann mit Fahrrad auf der Autobahn
dpa 08.07.2026 - 14:23 Uhr