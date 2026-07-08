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  4. Polizei stoppt Mann mit Fahrrad auf der Autobahn

Verkehr Polizei stoppt Mann mit Fahrrad auf der Autobahn

Mit dem Fahrrad auf der A4: Ein 43-Jähriger wurde von der Polizei gestoppt und musste die Autobahn im Polizeiauto verlassen. Jetzt kommt eine Rechnung auf ihn zu.

Verkehr: Polizei stoppt Mann mit Fahrrad auf der Autobahn
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Ein 43-Jähriger war mit seinem Rad auf der Autobahn unterwegs. Nun droht ihm eine teure Rechnung. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Kodersdorf (dpa/sn) - Eine Abkürzung mit dem Fahrrad über die Autobahn A4 ist für einen 43-Jährigen mit einer teuren Fahrt im Polizeiauto geendet. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, war der Brasilianer sich offenbar nicht bewusst, dass das Radfahren auf der Autobahn in Deutschland nicht erlaubt ist und dass er sich in erhebliche Gefahr begeben hatte, als er am Dienstag auf dem Standstreifen der Autobahn zwischen Kodersdorf und Görlitz unterwegs war.

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Die Beamten stoppten den Mann und beförderten ihn samt seinem Fahrrad unmittelbar mit dem Polizeiauto von der Autobahn, wie ein Sprecher der Polizeidirektion sagte. Für den Einsatz werde der Mann nun eine Rechnung erhalten, so der Sprecher weiter. Eine Strafe in Höhe von zehn Euro zahlte der Mann noch an Ort und Stelle. Verstoßen habe er gegen §18 der Straßenverkehrsordnung, erklärte der Polizeisprecher. Demnach sei die Nutzung der Autobahn mit einem nicht motorisierten Fahrzeug strengstens verboten.