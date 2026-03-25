 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Polizei jagt Jugendlichen – E-Scooter-Flucht endet im Unfall

Verkehr Polizei jagt Jugendlichen – E-Scooter-Flucht endet im Unfall

Er ist 15 Jahre alt und flüchtet auf dem E-Scooter vor der Polizei: Nun drohen dem Jugendlichen ein Strafverfahren und Konsequenzen für den Führerschein.

Verkehr: Polizei jagt Jugendlichen – E-Scooter-Flucht endet im Unfall
1
Den 15-Jährigen erwarte nun ein Strafverfahren. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bad Brückenau (dpa/lby) - Mit 50 Kilometern pro Stunde ist ein 15-Jähriger in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat anschließend einen Unfall gebaut. Der Jugendliche fuhr mit seinem E-Scooter über den Parkplatz eines Supermarktes, als Beamte versuchten, ihn anzuhalten und zu kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Bei seiner anschließenden Flucht habe er versucht, über einen Bach zu springen und sei dabei verunfallt.

Nach der Werbung weiterlesen

Der 15-Jährige habe sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Zulassung zu verantworten. Zudem würden sowohl das Jugendamt als auch die Führerscheinbehörde über das Verhalten des Jugendlichen informiert.