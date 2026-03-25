Verkehr: Polizei jagt Jugendlichen – E-Scooter-Flucht endet im Unfall

Bad Brückenau (dpa/lby) - Mit 50 Kilometern pro Stunde ist ein 15-Jähriger in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat anschließend einen Unfall gebaut. Der Jugendliche fuhr mit seinem E-Scooter über den Parkplatz eines Supermarktes, als Beamte versuchten, ihn anzuhalten und zu kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Bei seiner anschließenden Flucht habe er versucht, über einen Bach zu springen und sei dabei verunfallt.