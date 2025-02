Verkehr: Polizei deckt zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle auf

Höchstadt a.d. Aisch (dpa/lby) - Die Liste der Verstöße eines Autofahrers in Mittelfranken ist lang: Nicht nur sei der 29 Jahre alte Fahrer auf der A3 deutlich zu schnell unterwegs, sondern sein Wagen auch überbesetzt gewesen, teilte die Polizei mit. In dem Auto mit fünf Sitzen saßen demnach sieben Menschen - darunter drei Kinder. Die ein, drei und neun Jahre alten Kinder seien nicht angeschnallt gewesen und hätten einfach zwischen den Erwachsenen gesessen, so die Polizei.