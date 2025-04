Sollstedt (dpa/th) - Mit einem Moped ist ein 15-Jähriger in Sollstedt im Kreis Nordhausen am Freitagabend vor der Polizei geflüchtet. Der Fahrer auf seinem Gefährt war den Beamten aufgefallen, sodass sie ihn kontrollieren wollten, wie es in einer Mitteilung der Landespolizeiinspektion Nordhausen hieß. Als er die Polizei bemerkte, gab er Gas und flüchtete. Die Polizei konnte ihn dennoch stoppen.