Verkehr: Notrufsystem eCall startet mit moderner Mobilfunktechnik

"Sicherheitsgewinn für Verbraucher"

Die Einführung des neuen Fahrzeugnotrufs sei ein Sicherheitsgewinn für Verbraucher, die hierzulande auf den Straßen unterwegs sind, sagte Mallik Rao, Technik- und Geschäftskundenvorstand von o2 Telefónica. Marc Hölzer, Bereichsleiter Netz-Entwicklung bei Vodafone betonte: "Rettungskräfte erhalten künftig schneller als bisher einen umfassenden Überblick über das Unfallgeschehen und können Rettungsmaßnahmen noch zielgerichteter einleiten." "Im Notfall sind die Mobilfunknetze für ihre Kundinnen und Kunden da", sagte Alexander Jenbar, Technikchef der Telekom Deutschland.