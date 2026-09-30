München (dpa/lby) - Ein Notarzteinsatz am Münchner Ostbahnhof sorgt für erhebliche Behinderungen im S-Bahn-Verkehr. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, ist der Ostbahnhof teilweise gesperrt. Fahrgäste müssten mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Betroffen sind die Stammstrecke sowie das weitere S-Bahn-Netz mit den Bahnen S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 und S8. Die DB empfiehlt Fahrgästen, auf U-Bahn oder Tram auszuweichen. Die Störung soll bis etwa 11.30 Uhr andauern.