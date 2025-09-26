Verkehr: Neuer Bahn-Fahrplan – Was sich in Bayern ändert

IC-Verbindung Leipzig-Nürnberg wird ausgedünnt

Auf der Strecke Leipzig-Jena-Lichtenfels-Nürnberg wird ausgedünnt. Die Nachfrage sei hier extrem schwach, heißt es von der Bahn. Statt fünf IC-Verbindungen pro Richtung gibt es dort künftig nur noch zwei tagsüber.

Touristische Anbindungen fallen teilweise weg

Die bisherige Direktverbindung von Hamburg mit IC-Kurswagen ab Augsburg

nach Berchtesgaden beziehungsweise Oberstdorf entfällt. Wer dorthin will, muss künftig umsteigen.

Ins Werdenfelser Land, beispielsweise nach Garmisch-Partenkirchen, fahren zudem künftig keine ICE aus Hamburg und Berlin mehr. Man arbeite an einer Alternative, heißt es von der Bahn.

Beim ökologischen Verkehrsclub VCD sieht man den Wegfall der Fernzug-Verbindungen in die Natur kritisch. "Bisher konnte man zum Beispiel in 9,5 Stunden von Hamburg direkt ins Berchtesgadener Land fahren. Nun muss man mindestens in München oder Freilassing umsteigen", sagt Gerd Weibelzahl, Bahnexperte des VCD Bayern. Mit jedem Umstieg verringere sich die Attraktivität gegenüber einer Direktverbindung aber um 80 Prozent. Zudem verliere man bei Verspätungen dann schnell eine ganze Stunde, weil Nahverkehrszüge oft nicht warteten. "Es wird zunehmend zur Lotterie,

wann man sein Ziel erreicht."