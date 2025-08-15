Verkehr Neue Verbote auf A8: Polizei setzt auf Einsicht der Fahrer

Rosenheim (dpa/lby) - Die Polizei wird die neuen Verbote für Ausweichverkehr bei Stau auf der Autobahn 8 im Landkreis Rosenheim nicht flächendeckend kontrollieren. "Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, dass an jeder Ausfahrt Polizei steht und wartet, ob da ein Stau entsteht - und wenn, dann jeden Autofahrer zurückweist, der die Autobahn verlassen will", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Stattdessen setze man darauf, dass die Verkehrsteilnehmer die Verbotsschilder beachteten, und werde erst im Falle von Zuwiderhandlungen aktiv.