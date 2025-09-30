Verkehr: Nächtliche Arbeiten stören Zugverkehr im Oktober

München (dpa/lby) - Wegen Bauarbeiten kommt es in mehreren Nächten im Oktober auf Zugstrecken zwischen München, Rosenheim und dem österreichischen Salzburg/Kufstein zu Fahrplanabweichungen und Ausfällen von Halten. Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) mitteilte, fahren vom 7. bis 9. Oktober einzelne Verbindungen im Netz Chiemgau-Inntal den Halt München-Ost nicht an. Überdies müssen Fahrgäste mit weiteren Planänderungen rechnen.