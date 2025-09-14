Unterammergau (dpa/lby) - Drei Menschen wurden bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 23 bei Unterammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) verletzt, zwei von ihnen schwer. Sie seien in den Fahrzeugen eingeklemmt gewesen und von Rettungskräften befreit worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Bundesstraße ist zwischen Wurmansau und Unterammergau in beide Richtungen voll gesperrt. Ein Gutachter ist den Angaben zufolge auf dem Weg zur Unfallstelle, um die genauen Hintergründe zu klären.