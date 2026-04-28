Verkehr München prüft Mindestpreise für Uber und Bolt

München (dpa/lby) - In München könnte es demnächst Mindestpreise für Fahrten mit Anbietern wie Uber oder Bolt geben. Am Vormittag (9.30 Uhr) soll sich der Kreisverwaltungsausschuss mit diesem vieldiskutierten Thema befassen. Die Stadt will mit einer Regelung die Wettbewerbsfähigkeit des Taxigewerbes sichern, das überdies andere Möglichkeiten zur Preisgestaltung erhalten soll. Am Mittwoch soll sich dann die Vollversammlung des Stadtrats damit beschäftigen. Der Anbieter Bolt sieht die Pläne dagegen kritisch.