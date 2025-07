Berga - Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Motorradfahrer im Landkreis Mansfeld-Südharz an der Grenze zu Thüringen tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf der Landesstraße 151 frontal in den entgegenkommenden Lkw. Demnach wurde das Motorrad nach dem Zusammenprall auf das Feld geschleudert, der Fahrer starb dort an seinen Verletzungen.