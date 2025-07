Hauzenberg (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist in Niederbayern bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der 45-Jährige war am Samstagnachmittag auf einer Kreisstraße nahe Hauzenberg (Landkreis Passau) unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei er gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.