Schenklengsfeld (dpa/lhe) - Ein 41 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Schenklengsfeld im Landkreis Hersfeld-Rotenburg ums Leben gekommen. Der Mann rammte mit seiner Maschine einen Baum und eine Betonplatte, er erlitt tödliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 41-Jährige aus Philippsthal war den Angaben zufolge aus zunächst unbekannten Gründen auf einer Kreisstraße in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Zur Klärung der Unfallursache wurden sein Motorrad sichergestellt und ein Gutachter eingeschaltet.