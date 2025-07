Verkehr: Motorradfahrer prallt gegen Traktoranhänger und stirbt

Remptendorf (dpa/th) - Ein Motorradfahrer ist im Saale-Orla-Kreis tödlich verunglückt. Der 39-Jährige war am Samstag auf der Kreisstraße zwischen Thimmendorf und Lückenmühle unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache auf den Anhänger eines Traktors auffuhr, wie die Polizei berichtete. Der Motorradfahrer stürzte und kam im Straßengraben zum Liegen. Er starb noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner Verletzungen.