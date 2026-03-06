Hösbach (dpa/lby) - Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hösbach (Landkreis Aschaffenburg) schwer verletzt worden. Sanitäter brachten den jungen Mann in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher sagte. Die 50 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Warum es zu dem Zusammenstoß auf einer Kreuzung kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.