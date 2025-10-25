Lutzingen (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz in Lutzingen (Landkreis Dillingen an der Donau) lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 42-Jährige sei am Freitag aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Maschine gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll den Angaben zufolge keinen Helm getragen haben. Ein Hubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht an dem Unfall beteiligt gewesen.