Bayreuth (dpa/lby) - Die Polizei hat in Oberfranken einen mit drei Lastwagen beladenen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen. Der Laster, der auf der A9 bei Bayreuth unterwegs war, hatte laut Polizei nicht nur Übermaße, sondern war auch zu schnell unterwegs. Wiederholt soll er zwischen 110 und 121 Stundenkilometer erreicht haben. Erlaubt gewesen wären 80 Kilometer pro Stunde. Der Vorfall war bereits am Montag, wurde aber erst jetzt bekannt.