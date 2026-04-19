Dachwig (dpa/th) - Mit knapp drei Promille intus hat sich ein sturzbetrunkener Mann hinters Steuer eines Autos gesetzt und einen Unfall verursacht. Der 67-Jährige habe beim Auffahren auf die B176 bei Dachwig (Kreis Gotha) ein anderen Wagen übersehen und sei mit diesem zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Die Polizisten bemerkten direkt bei der Unfallaufnahme, dass der Fahrer betrunken ist. Ein Alkoholtest ergab 2,81 Promille. Die Beamten nahmen dem 67-Jährigen den Führerschein ab. Verletzt wurde niemand.