Verkehr Mindestpreis-Pläne für Uber & Co in München auf der Kippe

München (dpa/lby) - Eine Entscheidung für die Einführung von Mindestpreisen für Fahrten mit Uber, Bolt und Co. könnte in München noch eine Weile ausstehen. Die SPD-Fraktion wolle gemeinsam mit der CSU-Fraktion einen Änderungsantrag stellen, sagte SPD-Sprecher Anton Fitz am Dienstag. Der Kreisverwaltungsausschuss wollte am Dienstag ursprünglich entscheiden, ob Mindestentgelte für solche Fahrdienst-Vermittler eingeführt werden sollen. Am Mittwoch sollte der Stadtrat die Entscheidung des Ausschusses final absegnen.