Verkehr: Millionen Euro an Einnahmen durch Blitzer-Bußgelder

In den neun ostdeutschen Städten, die sich an der Befragung beteiligten, stehen den Angaben nach 86 stationäre und 39 mobile Anlagen. Im Vergleich zu vorherigen Befragungen habe sich in den meisten Städten vor allem die Zahl der mobilen Anlagen erhöht. Zurückzuführen sei dies auf den steigenden Einsatz der Messanhänger, welche die Autofahrer immer wieder an neuen Positionen in den Städten überraschen könnten. So wurden in Chemnitz rund sechs Millionen Euro mit mobilen Blitzern eingenommen. In Erfurt wurden 68.818 Fahrzeuge und in Weimar rund 65.000 mit mobilen und stationären Anlagen geblitzt.