Verkehr: Menschen so viel in Bayerns Regionalzügen unterwegs wie nie

München (dpa/lby) - Die Menschen in Bayern sind im vergangenen Jahr so viel mit Regionalzügen und S-Bahnen gefahren wie noch nie. Fast 13 Milliarden Kilometer Wegstrecke legten die Fahrgäste auf bayerischen Schienen zurück, teilte das bayerische Verkehrsministerium in München mit. Mit einem Zuwachs von vier Prozent sei der bisherige Rekordwert von 12,4 Milliarden Personenkilometern aus dem Jahr 2024 übertroffen worden. Auf fast allen Streckenabschnitten habe es "signifikante Fahrgaststeigerungen" gegeben.