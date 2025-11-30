Verkehr Mehrere Unfälle mit tödlichem Ausgang auf Bayerns Straßen

Mehrere Unfälle mit vielen Verletzten
Beim Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der Autobahn 9 im Landkreis Eichstätt wurden sieben Menschen verletzt, einer davon lebensgefährlich. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein Auto am Freitagabend bei Denkendorf verkehrsbedingt gebremst, worauf zwei weitere Wagen auffuhren. Der letzte geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern und prallte gegen ein weiteres Fahrzeug. Der 21-jährige Fahrer des ins Schleudern geratenen Autos wurde lebensgefährlich verletzt, seine 17 Jahre alte Beifahrerin schwer. Fünf weitere Insassen anderer Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen.