Verkehr Mehrere Unfälle mit tödlichem Ausgang auf Bayerns Straßen

Zwei Tote nach Fahrt über rote Ampel

Beim Zusammenstoß zweier Autos in München sind zwei Menschen tödlich und zwei weitere schwer verletzt worden, als ein 19-Jähriger laut Polizei deutlich zu schnell bei Rot über die Ampel fuhr. Er stieß am Samstagabend mit dem Wagen eines 27-Jährigen zusammen, der ordnungsgemäß nach links abbog. Dessen 21 und 48 Jahre alten Mitfahrer wurden tödlich verletzt. Der 27-Jährige kam verletzt in eine Klinik, ebenso die 19 Jahre alte Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers. Der 19-Jährige überstand den Unfall unverletzt.