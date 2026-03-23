Kressbronn am Bodensee - Fünf Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße am Bodensee verletzt worden, drei von ihnen schwer. Ein Fahrzeug war auf der B31 bei einem Überholmanöver nahe Kressbronn am Bodensee mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher sagte. Neben den drei Schwerverletzten kümmerten sich Sanitäter um zwei Menschen mit leichten Verletzungen. Alle fünf kamen ins Krankenhaus.