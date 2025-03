Ebenfalls Fahrerflucht gab es gleich bei zwei Unfällen mit leicht verletzten Kindern: In München fuhr laut Polizei ein Unbekannter einen neunjährigen Jungen an, der am Freitagmorgen auf dem Weg zur Schule eine Straße überquerte. Auf einem Supermarktparkplatz in Beilngries (Landkreis Eichstätt) stieß am Samstagabend ein Radfahrer mit einem achtjährigen Radler zusammen und fuhr weg, als er mitbekam, dass die Polizei gerufen wurde.