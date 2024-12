Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Gleich dreimal musste die Polizei an Heiligabend wegen Geisterfahrern auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz ausrücken. Zunächst löste ein Falschfahrer bei Wörth an der Donau eine zehnminütige Sperre in Richtung Passau aus, wie die Polizei mitteilte. Der Kleinwagen verschwand vorerst spurlos.