Karlsbad (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen geht es auf der Autobahn 8 bei Karlsbad (Landkreis Karlsruhe) nur schleppend voran. In Richtung Stuttgart seien zwei von drei Spuren gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen in der Nacht zwei Autos und mindestens ein Lastwagen miteinander kollidiert sein. Zwei Personen sollen sich dabei leicht verletzt haben. Laut dem Sprecher sind die Fahrzeuge ineinander verkeilt und müssen abgeschleppt werden. Die Sperrung soll demnach noch bis zum Vormittag dauern.