Verkehr: Mehrere Autos kollidieren auf A9 - Verletzte

Schleiz (dpa/th) - Beim Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der Autobahn 9 in Thüringen sind am Morgen sieben Menschen verletzt worden. An dem Unfall nahe der Anschlussstelle Schleiz waren am Morgen vier Autos beteiligt, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei sagte. Zwei Menschen seien schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Die übrigen Menschen seien leicht verletzt worden. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.