Windorf (dpa/lby) - Nach mehreren Auffahrunfällen auf der Autobahn 3 bei Passau sind alle Fahrstreifen in Richtung der österreichischen Grenze gesperrt worden. Zunächst sei am Vormittag bei Windorf (Landkreis Passau) ein 40 Tonnen schwerer Laster von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betonabsperrung geprallt, teilte die Verkehrspolizei Passau mit. Dadurch sei der Tank des Transporters abgerissen und Diesel habe sich auf die Fahrbahn ergossen. Diese wurde anschließend gereinigt.
Verkehr Mehrere Auffahrunfälle - A3 bei Passau gesperrt
dpa 06.10.2025 - 15:22 Uhr