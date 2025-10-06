Verkehr: Mehrere Auffahrunfälle - A3 bei Passau gesperrt

Wenig später sei ein Kleintransporter gegen den verunglückten Lkw geprallt. Von den sieben Insassen wurden nach Polizeiangaben drei verletzt. Danach seien im Rückstau der Unfallstelle zwei weitere Autos zusammengestoßen, ohne dass dabei jemand verletzt worden sei. Der Verkehr in Richtung Österreich wurde ab der Anschlussstelle Garham aus der A3 ausgeleitet. Nach Einschätzung der Polizei soll die Sperrung bis zum späten Nachmittag andauern.