Verkehr: Mehr tödliche Unfälle auf Bayerns Straßen

München (dpa/lby) - Auf Bayerns Straßen sind 2025 mehr Menschen gestorben als im Vorjahr. Zugleich ging die Zahl der getöteten Radfahrer deutlich zurück, und auch die Zahl der Schwerverletzten sank auf ein Allzeittief. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte zahlreiche Schwerpunktmaßnahmen an, um vor allem auch die gefährlichen Landstraßen sicherer zu machen. "507 Verkehrstote sind immer noch viel zu viel. Jeder einzelne Tote ist einer zu viel", betonte er in München.