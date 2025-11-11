Verkehr: Mehr ÖPNV-Angebot auf dem Land - aber wie?

Erfurt/Landsberg - Ländlich lebende Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nutzen wegen fehlenden Angebots oft weiterhin ein Auto statt den öffentlichen Nahverkehr. "In den Städten sind mehr Menschen umgestiegen, auf dem Land aber nicht", sagte der Vorsitzende des Verbandes Mitteldeutscher Omnibusunternehmen, Mario König. Grund dafür sei, dass das Angebot im ländlichen Raum nicht ausreicht. So sei beispielsweise eine Fahrt zur Spätschicht für einen Produktionsmitarbeiter mit dem öffentlichen Nahverkehr machbar - die Rückfahrt am Abend jedoch nicht. "Damit kommt ein Umstieg vom Pkw zum ÖPNV von vornherein nicht infrage", erklärte König.