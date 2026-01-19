Schonstett (dpa/lby) - Ein 38 Jahre alter Mann ist bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Rosenheim ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann bei dem Versuch, auf einer Kreisstraße in Schonstett ein Lkw-Gespann zu überholen, mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge fingen den Angaben zufolge Feuer. Der 38-Jährige starb, der 31 Jahre alte Lkw-Fahrer kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.