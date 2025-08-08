Langenau/Elchingen - Ein Senior ist wegen einer mutmaßlichen kilometerlangen Geisterfahrt auf der Autobahn 7 nahe der bayerischen Grenze in Untersuchungshaft gekommen. Der 70-Jährige soll in der Nacht zu Mittwoch zunächst von einem Parkplatz bei Langenau (Alb-Donau-Kreis) entgegengesetzt zurückgefahren sein, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte. Wenig später soll er von der Autobahn runtergefahren sein, um dann mutmaßlich erneut falsch aufzufahren.
Verkehr Mann nach mutmaßlicher Geisterfahrt auf A7 in U-Haft
dpa 08.08.2025 - 11:53 Uhr