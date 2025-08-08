Verkehr: Mann nach mutmaßlicher Geisterfahrt auf A7 in U-Haft

Langenau/Elchingen - Ein Senior ist wegen einer mutmaßlichen kilometerlangen Geisterfahrt auf der Autobahn 7 nahe der bayerischen Grenze in Untersuchungshaft gekommen. Der 70-Jährige soll in der Nacht zu Mittwoch zunächst von einem Parkplatz bei Langenau (Alb-Donau-Kreis) entgegengesetzt zurückgefahren sein, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte. Wenig später soll er von der Autobahn runtergefahren sein, um dann mutmaßlich erneut falsch aufzufahren.