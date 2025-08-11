Verkehr: Mann in Bus mit Pfefferspray angegriffen

Mühlhausen (dpa/th) - Nach dem Gebrauch von Pfefferspray in einem Bus im Unstrut-Hainich-Kreis ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein Mitarbeiter eines Securitydienstes am Nachmittag von zwei Fahrgästen angegriffen worden, teilte der Landkreis mit. Im Verlauf der Auseinandersetzung hätten die beiden Fahrgäste Pfefferspray eingesetzt, wodurch der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verletzt worden sei.