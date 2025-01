Wolnzach (dpa/lby) - Bei einem Unfall eines Lastwagens auf der Autobahn 93 ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Ein mit 15 Tonnen Eiern beladener Sattelzug sei am frühen Freitagmorgen in die Leitplanken gefahren, teilte die Polizei mit. Der Lkw sei daraufhin von der Fahrbahn abgekommen und schließlich in der Böschung zum Stehen gekommen.