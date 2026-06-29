Verkehr: Lkw durchbricht Leitplanke bei Eisenberg – A9 voll gesperrt

Eisenberg - Ein Lastwagen hat am frühen Morgen auf der Autobahn 9 bei Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) für eine Vollsperrung in beide Richtungen gesorgt. Polizeiangaben zufolge verlor der 35 Jahre alte Fahrer zwischen den Anschlussstellen Droyßig in Sachsen-Anhalt und Eisenberg in Richtung Nürnberg auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Sattelzug. Nach ersten Erkenntnissen war eine nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache. Das Fahrzeug durchbrach die Mittelleitplanke und beschädigte durch umherfliegende Trümmer auch ein Auto auf der Gegenfahrbahn.