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Verkehr Lkw durchbricht Leitplanke bei Eisenberg – A9 voll gesperrt

Ein Sattelzug gerät auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und durchbricht die Mittelleitplanke. Die A9 ist in beide Richtungen gesperrt.

Verkehr: Lkw durchbricht Leitplanke bei Eisenberg – A9 voll gesperrt
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Ein Sattelzug hat auf der A9 bei Eisenberg die Mittelleitplanke durchbrochen. Die Autobahn ist in beide Richtungen gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Eisenberg - Ein Lastwagen hat am frühen Morgen auf der Autobahn 9 bei Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) für eine Vollsperrung in beide Richtungen gesorgt. Polizeiangaben zufolge verlor der 35 Jahre alte Fahrer zwischen den Anschlussstellen Droyßig in Sachsen-Anhalt und Eisenberg in Richtung Nürnberg auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Sattelzug. Nach ersten Erkenntnissen war eine nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache. Das Fahrzeug durchbrach die Mittelleitplanke und beschädigte durch umherfliegende Trümmer auch ein Auto auf der Gegenfahrbahn.

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Beim Aufprall wurde den Angaben nach zudem der Dieseltank des Lastwagens aufgerissen, sodass größere Mengen Diesel austraten. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Der Schaden wurde auf rund 150.000 Euro geschätzt. Wegen der Bergungsarbeiten bleibt die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt. Es bildeten sich bereits kilometerlange Staus. Die Polizei rechnet damit, dass die Sperrung noch mehrere Stunden andauern wird.