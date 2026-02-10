Verkehr: Lkw-Auflieger fängt Feuer - Sperrung auf A3

Heßdorf (dpa/lby) - Der Sattelauflieger eines Lastwagens ist auf der Autobahn 3 in Mittelfranken in Brand geraten. Grund dafür soll nach ersten Erkenntnissen ein geplatzter Reifen gewesen sein, teilte die Polizei mit. Der 62-jährige Fahrer bemerkte den Brand bei Heßdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt), stellte sein Fahrzeug auf den Standstreifen und kuppelte den Auflieger ab. Er blieb unverletzt. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Dennoch brannte der Auflieger komplett aus.