 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Lkw-Auflieger fängt Feuer - Sperrung auf A3

Verkehr Lkw-Auflieger fängt Feuer - Sperrung auf A3

Mitten auf der Autobahn platzt ein Reifen an einem Sattelauflieger. Die Feuerwehr muss ausrücken - was das für Autofahrer auf der A3 bedeutet.

Verkehr: Lkw-Auflieger fängt Feuer - Sperrung auf A3
1
Die Feuerwehr brachte das Feuer auf der A3 unter Kontrolle. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Heßdorf (dpa/lby) - Der Sattelauflieger eines Lastwagens ist auf der Autobahn 3 in Mittelfranken in Brand geraten. Grund dafür soll nach ersten Erkenntnissen ein geplatzter Reifen gewesen sein, teilte die Polizei mit. Der 62-jährige Fahrer bemerkte den Brand bei Heßdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt), stellte sein Fahrzeug auf den Standstreifen und kuppelte den Auflieger ab. Er blieb unverletzt. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Dennoch brannte der Auflieger komplett aus. 

Nach der Werbung weiterlesen

Die A3 in Richtung Würzburg wurde voll gesperrt. Die Strecke soll noch bis in den Abend gesperrt bleiben.